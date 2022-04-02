Почему дикие животные пробираются на дачи и чем это угрожаетС приходом весны и началом дачного сезона на территориях частных домов можно заметить диких зверей или птиц
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
20:24 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия будет в 2022 году рассчитываться с РФ за нефть и газ в российских рублях

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Белоруссия в текущем году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1» в субботу.

Источник: AP 2022

«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте, — сказал Головченко. — Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях».

Также Головченко отметил, что белорусский экспорт в РФ по итогам января — февраля увеличился на 25%.

«Даже по сравнению с успешным в плане экспорта 2021 годом, за январь-февраль текущего года белорусский экспорт в РФ вырос на 25%, это много, но мы ставим задачу большую — добиться 30-процентного увеличения», — сказал Головченко.

 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь