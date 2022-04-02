Белоруссия будет в 2022 году рассчитываться с РФ за нефть и газ в российских рублях

«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте, — сказал Головченко. — Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях».
Также Головченко отметил, что белорусский экспорт в РФ по итогам января — февраля увеличился на 25%.
«Даже по сравнению с успешным в плане экспорта 2021 годом, за январь-февраль текущего года белорусский экспорт в РФ вырос на 25%, это много, но мы ставим задачу большую — добиться 30-процентного увеличения», — сказал Головченко.