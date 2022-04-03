Песков: оплату газа в рублях ввели, чтобы у России не отобрали доллары и евро

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Песков согласился с тезисом интервьюера, что решение об оплате газа в рублях было принято не чтобы «щелкнуть кому-то по носу», а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у России не отобрали доллары и евро, получаемые за газ. «Вы правы», — ответил он журналисту.
Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она (схема оплаты в рублях.— “Ъ”) будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях.
Дмитрий Песков считает, что западные страны не должны были вводить санкции против президента Владимира Путина. «Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 23 марта поручил дать директиву «Газпрому» по переводу контрактов в рубли для «недружественных стран», объяснив это решение заморозкой российских активов за рубежом. Перейти на расчеты в рублях согласились Белоруссия и Словакия, отказались — страны G7 и Евросоюза.