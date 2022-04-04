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10:45 (мск), источник: Газета.Ру

В Германии заявили о начале продовольственного кризиса

Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероника Гримм в беседе с газетой «Известия» рассказала о ситуации, с которой ее страна столкнулась вследствие энергетического кризиса.

Источник: Reuters

По ее словам, в ФРГ уже начался продовольственный кризис. Экономист подчеркнула, что на фоне увеличившихся цен на газ возросла и стоимость удобрений, результатом чего стал дефицит.

Другим фактором Гримм назвала ожидаемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

«Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — объяснила она.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители в результате ситуации на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.

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