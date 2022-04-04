В Германии заявили о начале продовольственного кризиса

По ее словам, в ФРГ уже начался продовольственный кризис. Экономист подчеркнула, что на фоне увеличившихся цен на газ возросла и стоимость удобрений, результатом чего стал дефицит.
Другим фактором Гримм назвала ожидаемое отсутствие экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины.
«Для промышленно развитых стран это означает рост цен на продукты питания, для развивающихся стран это может привести к голоду», — объяснила она.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители в результате ситуации на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.