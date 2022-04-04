Аналитик связал укрепление рубля со снижением спроса на валюту

«Регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортёров, максимальное отклонение которых не должно превышать 2 рубля от биржевого. Данная мера призвана стимулировать импорт, что, в свою очередь, может снизить существующий избыток долларового предложения на валютном рынке», — отметил Жильников.
Он добавил, что укрепление рубля может замедлиться, если Центробанк ослабит меры для стимулирования валютных торгов и импорта в страну.
Жильников также прокомментировал сообщения о смягчении санкций со стороны США на удобрения российского производства. Аналитик заявил, что фактически это не оказывает никакого значимого влияния на валюты. Он считает, что доля российских удобрений мала по отношению к общему экспорту как в физическом, так и валютном значении. Жильников также указал на «формальный» характер отмены санкций.
31 марта сообщалось, что после начала торгов на Московской бирже курсы доллара и евро заметно уменьшились. Ценность доллара снизилась с 84,55 до 83,23 рубля (-1,32), а европейская валюта потеряла в стоимости 1,7 рубля, опустившись с 94,15 рубля до 92,85..
1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля.