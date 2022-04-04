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11:15 (мск), источник: Секрет Фирмы

Аналитик связал укрепление рубля со снижением спроса на валюту

Укрепление рубля во многом связано со снижением спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций. Об этом заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников в разговоре с агентством «Прайм». Он добавил, что ещё один фактор — высокие цены на энергоносители. Решение США отменить санкции на российские удобрения на валюты особо не влияет, добавил Жильников.

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Источник: Reuters

«Регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортёров, максимальное отклонение которых не должно превышать 2 рубля от биржевого. Данная мера призвана стимулировать импорт, что, в свою очередь, может снизить существующий избыток долларового предложения на валютном рынке», — отметил Жильников.

Он добавил, что укрепление рубля может замедлиться, если Центробанк ослабит меры для стимулирования валютных торгов и импорта в страну.

Жильников также прокомментировал сообщения о смягчении санкций со стороны США на удобрения российского производства. Аналитик заявил, что фактически это не оказывает никакого значимого влияния на валюты. Он считает, что доля российских удобрений мала по отношению к общему экспорту как в физическом, так и валютном значении. Жильников также указал на «формальный» характер отмены санкций.

31 марта сообщалось, что после начала торгов на Московской бирже курсы доллара и евро заметно уменьшились. Ценность доллара снизилась с 84,55 до 83,23 рубля (-1,32), а европейская валюта потеряла в стоимости 1,7 рубля, опустившись с 94,15 рубля до 92,85..

1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля.

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