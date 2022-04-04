Экономисты предсказали рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

В 2022 году профицит счета текущих операций России, составивший в прошлом году рекордные $122 млрд, может показать новый исторический максимум на фоне ужесточившихся западных санкций. По оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь $200−300 млрд.
Главными факторами его роста должны стать, с одной стороны, увеличение стоимостного объема экспорта российских энергоносителей, с другой стороны — сокращение товарного импорта в Россию на величину до 50%.
Исторически платежный баланс России определяется энергетическим экспортом, экспортом других сырьевых материалов и импортом товаров в страну, указывает Институт международных финансов (IIF).
Изменения условий внешней торговли из-за спецоперации на Украине оказались отчасти позитивными для России за счет дальнейшего роста цен на энергоносители, отмечается в обзоре IIF от 31 марта, с которым ознакомился РБК.
«Ключевой драйвер профицита российского платежного баланса [экспорт углеводородов] по-прежнему смотрится уверенно», — констатирует институт. В свою очередь, по оценкам Bloomberg Economics, Россия в этом году получит $321 млрд от экспорта энергоносителей (сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, СПГ) — почти на треть больше, чем в прошлом году ($244 млрд).
По данным IIF, количество нефтяных танкеров, пришвартованных в российских портах, ожидающих отправления с российской нефтью, лишь чуть меньше, чем в аналогичный период предыдущих лет.
Скидки на российскую нефть велики, но за счет того, что в целом уровни мировых цен на нефть превышают $100 за баррель, экспортные доходы российских нефтяников за март, похоже, приближаются к историческим максимумам, отмечает институт.
Как сообщил 1 апреля Минфин России, в среднем в прошлом месяце российский сорт Urals стоил чуть более $89 за баррель — на 40% больше, чем в марте 2021 года, но в среднем на 20% ниже международного эталона Brent.
По данным компании TankerTrackers, отслеживающей движение нефтетанкеров по всему миру, Россия по-прежнему экспортирует около 3 млн барр./день нефти морем, и эти поставки достаточно прозрачны — тактики по «заметанию следов» на фоне санкций в TankerTrackers не наблюдают. США 8 марта ввели запрет на импорт нефти, газа и угля из России, поставки возможны до 22 апреля. Председатель Европейского совета Шарль Мишель 3 апреля заявил, что «дальнейшие санкции ЕС» против России скоро последуют.
Одновременно импорт товаров в Россию сократится в 2022 году на фоне ожидаемого падения внутреннего спроса, прогнозирует IIF. Импорт в 2022 году может упасть примерно на 50% — до уровня середины 2000-х годов — из-за ослабления рубля и прекращения сотрудничества с Россией со стороны ряда иностранных компаний, ожидает Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT). В 2021 году товарный импорт в Россию составил $304 млрд.
В результате профицит текущего счета в 2022 году может составить $200−240 млрд, оценивает IIF.
По оценкам банка Goldman Sachs, импорт в 2022 году снизится на 20%, а положительное сальдо платежного баланса составит $205 млрд.
В прошлом году профицит торгового баланса по товарам обеспечил 156% результирующего профицита текущего счета. Уменьшили его дефицит в торговле услугами (в том числе за счет роста импорта услуг по статье «Поездки» в связи с частичным восстановлением зарубежного туризма) и отрицательный баланс инвестиционных доходов. В частности, доходы к выплате в пользу нерезидентов (через проценты по российским облигациям, дивиденды по акциям и т. д.) составили $120,6 млрд. Однако в 2022 году эта статья может показать сокращение, поскольку ЦБ распорядился остановить выплаты по российским ценным бумагам в пользу нерезидентов.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец ожидает потенциального профицита текущего счета на уровне $250−300 млрд. Такой большой профицит в условиях невозможности направлять избыточные средства в долларах, евро и других западных валютах в официальные резервы (из-за санкций против Банка России) потребует абсорбции, иначе возникают риски ускорения инфляции, предупреждает она.
Экономист видит четыре сценария, которые власти могут в той или иной комбинации реализовать, чтобы управлять излишним притоком средств из-за рубежа.
Первая опция — Центральный банк какую-то часть профицита трансформирует в накопления в валютах дружественных стран, например, юанях.
Второй вариант — дать рублю укрепиться до определенного уровня, при котором волатильность будет не слишком критической. Тогда текущий счет в итоге окажется меньше, а импорт — больше.
При потенциальном счете $250−300 млрд рубль может укрепиться и до 60 за доллар, но затем снова вернуться к 100, и обратно, утверждает Донец.
«Такую ситуацию нельзя назвать стабильной. Но половину этого можно пройти», — уточнила она.
Третий сценарий — ослаблять валютный контроль. Это уже происходит: Центробанк 31 марта объявил о смягчении ограничений на переводы средств физлиц за рубеж (лимит увеличили с $5 до $10 тыс. в месяц).
Четвертая опция — больше мер по ограничению внешних торговых операций. Сейчас внутренние ограничения касаются в основном экспорта сельхозпродукции (в частности, пшеницы), но список может быть расширен, допускает эксперт.
«Скорее всего, правительство использует микс из этих опций, и в итоге текущий счет будет меньше, но, вероятно, не ниже $150 млрд. Соответственно, профицит счета текущих операций России все равно поставит новый рекорд», — говорит Донец. Профицит текущего счета за январь-февраль 2022 года, по предварительной оценке регулятора, составил $39,2 млрд (более чем в 2,5 раза выше, чем годом ранее).