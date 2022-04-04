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15:09 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» снизил цены на билеты по России на полеты в мае

Скидки составят около 30%. Скидки предлагаются на вылеты из Москвы, Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Владивостока. Это вторая распродажа «Аэрофлота» с конца марта.

Источник: Reuters

«Аэрофлот» открыл распродажу билетов в города России, она продлится до 12 апреля, сообщили РБК в авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, средний размер скидки на билеты составляет 30−35%. Акция распространяется на прямые рейсы из Москвы, Петербурга, Красноярска, Владивостока, Хабаровска в города России. Как отметили в «Аэрофлоте», в случае снятия ограничений на сообщение с аэропортами городов юга России (пока их продлили до 7 апреля) в период проведения распродажи компания оперативно предложит «специальные условия» для оформления билетов по этим маршрутам.

Скидка действует на авиаперелеты в период с 28 апреля по 31 мая, выполняемые «Аэрофлотом», авиакомпаниями «Россия» и «Аврора» с кодом SU. В акции участвуют тарифы экономкласса с багажом («Оптимум») и без багажа («Лайт»).

На прошлой неделе «Аэрофлот» уже устраивал распродажу по российским направлениям со скидкой до 45%. Она завершилась 1 апреля, билеты за скидками предлагались на даты вылета с 4 апреля по 30 июня. В конце марта ежегодную весеннюю распродажу провела S7.

Ранее РБК писал, что Российская ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ) направила в правительство предложения по мерам поддержки отрасли. Члены ассоциации предложили более десяти мер, в том числе освобождение от налога на имущество и транспортного налога самолетов, зарегистрированных в России, введение нулевой ставки НДС для внутренних перевозок пассажиров и грузов, выкуп за счет средств бюджета самолетов у лизинговых компаний, субсидии и другое.

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