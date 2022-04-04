В России создадут систему онлайн-контроля доступности лекарств

«Для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям. Специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов», — сказала Голикова, чьи слова привели в ее секретариате.
В России достаточно жизненно необходимых лекарств, сказала вице-премьер. «Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством», — сказала Голикова, чьи слова привели в ее секретариате.
У регионов, отметила вице-премьер, есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медицинскими изделиями.
Вице-премьер напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом стран, упрощены все разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также введена ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены их закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия. В программе госгарантий увеличен лимит на закупку медицинского оборудования со 100 тыс. до 1 млн рублей, введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.