21:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Саудовская Аравия повысила цены на нефть в мае
Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы в мае. Об этом сообщает Bloomberg.
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По информации агентства, национальная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила стоимость поставки нефти Arab Light в Азию в мае на 4,40 доллара, до 9,35 доллара за баррель.
В мае стоимость премии к сорту нефти Arab Light на американском рынке составит рекордные 5,65 доллара за баррель. Кроме того, Saudi Aramco повысила цены на другие сорта нефти для Азии минимум на 2,70 доллара за баррель, а для США — на 2,20 доллара за баррель.
Более 60 процентов поставок нефти Саудовской Аравии приходится на Азию, крупнейшими покупателями являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.
Ранее власти Саудовской Аравии, которая занимает ключевое положение в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашении ОПЕК+, призвали не смешивать международную политику и ситуацию вокруг Украины с договоренностями о сокращении добычи нефти и попытками стабилизировать мировой рынок энергоносителей. На данный момент ОПЕК остается одной из немногих международных организаций, не разорвавших связей с Россией после начала спецоперации на Украине.