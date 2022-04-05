Reuters узнал о запрете США обслуживать долг России с американских счетов

Казначейство США запретит России с понедельника производить любые выплаты по своим долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях, сообщил Reuters представитель американского ведомства.
«Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать еще один платеж по долгу», — сказала представитель американского Казначейства. — «Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом».
Знакомый с ситуацией источник агентства добавил, что последние купонные выплаты России по суверенным облигациям были остановлены, не получив разрешения от американского Минфина на их обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты касались облигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 годах, пишет Reuters.
Собеседник агентства сказал, что у России есть 30 дней для проведения платежа.
Западные страны с конца февраля заблокировали около $300 млрд российских резервов, что составило около половины от их общего объема (около $640 млрд). В Минфине России предупреждали, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях. «Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В таком случае Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», — говорилось в сообщении министерства.
Российский министр финансов Антон Силуанов сказал в середине марта, что блокировка валютных счетов Центробанка и правительства России западными странами, можно расценить как намеренную попытку устроить технический дефолт.
Он заверил, что российская сторона способна выполнить свои обязательства, у нее есть необходимый объем средств.
В марте Минфин России дал поручение агентам для осуществления платежа по госдолгу в долларах. Силуанов отмечал, что это будет возможно лишь при условии разморозки валютных счетов правительства и Центробанка. Ведомство направило 14 марта платежное поручение американскому банку-корреспонденту JPMorgan Chase на $117 млн, оно было исполнено.
Как отмечала телекомпания CNN, «средства, которые страна использовала для долговых выплат, исходили из замороженных внешних активов России, попавших под санкции». Источник РБК, близкий к российскому Минфину и федеральный чиновник, знакомый со схемой выплат, подтвердили, что источником долларовых платежей в марте стали замороженные валютные резервы страны, несмотря на санкции. «Выплаты происходили из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России», — сообщили тогда РБК в пресс-службе Минфина России.