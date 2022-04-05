Физики разобрались с точением камня водой В этом оказался виноват уникальный профиль механических напряжений, вызываемый каплями.
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
8В Японии произошло сильное землетрясение
08:39 (мск), источник: ТАСС

Глава НЛМК заявил, что переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков

Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин отметил, что многие меры принимаются «стремительно», а их последствия «не были проанализированы в полной мере».

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Расширение перечня экспортируемых за рубли товаров может выбросить Россию с международных рынков, считает председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с позицией бизнесмена.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за валюту РФ зерно, нефть и лес — по аналогии с расчетами за поставки газа в недружественные страны.

Читайте также
WSJ: в ЕС обсуждают введение значительных пошлин на газ и нефть из России

«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — приводит слова Лисина газета.

По мнению предпринимателя, многие меры сегодня принимаются «стремительно», а их последствия «не были проанализированы в полной мере». «Мне кажется, скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек», — отметил он.

Глава совета директоров и основной акционер НЛМК назвал полезными, но локальными меры правительства по поддержке бизнеса, например, мораторий на проверки и стимулирующую стройку льготную ипотеку. По мнению Лисина, в нынешних условиях бизнесу необходимо дать приспособиться к новым условиям. «Не надо пытаться все администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация — это больше, чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее, — подытожил он. — Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений».

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь