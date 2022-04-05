СМИ: лидеры BLM тайно купили особняк в Калифорнии за пожертвования

По информации издания, в октябре 2020 года они купили дом в южной части Калифорнии, используя пожертвования, поступившие в фонд Black Lives Matter.
Издание отмечает, что на территории приобретенного лидерами BLM особняка находятся более полудюжины спален и ванных, несколько каминов, бассейн и парковка на более чем 20 автомобилей.
Издание также пишет, что руководство движения надеялось сохранить в тайне факт существования дома.
В феврале генеральная прокуратура Калифорнии обязала лидеров Black Lives Matter в течение 60 дней предоставить финансовую отчетность о пожертвованиях организации, пригрозив им в противном случае персональной ответственностью.
В 2021 году одна из основателей Black Lives Matter Патрис Каллорс покинула пост исполнительного директора фонда движения на фоне сообщений в СМИ, в которых говорилось, что она приобрела четыре дома общей стоимостью в 3,2 миллиона долларов.
Движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за «расовую справедливость», организуя и проводя погромы.