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11:05 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

СМИ: лидеры BLM тайно купили особняк в Калифорнии за пожертвования

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидеры американского движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, тайно приобрели дом в американском штате Калифорния за шесть миллионов долларов, использовав при этом собранные пожертвования, сообщило издание New York Magazine.

Источник: AP 2022

По информации издания, в октябре 2020 года они купили дом в южной части Калифорнии, используя пожертвования, поступившие в фонд Black Lives Matter.

Издание отмечает, что на территории приобретенного лидерами BLM особняка находятся более полудюжины спален и ванных, несколько каминов, бассейн и парковка на более чем 20 автомобилей.

Издание также пишет, что руководство движения надеялось сохранить в тайне факт существования дома.

В феврале генеральная прокуратура Калифорнии обязала лидеров Black Lives Matter в течение 60 дней предоставить финансовую отчетность о пожертвованиях организации, пригрозив им в противном случае персональной ответственностью.

В 2021 году одна из основателей Black Lives Matter Патрис Каллорс покинула пост исполнительного директора фонда движения на фоне сообщений в СМИ, в которых говорилось, что она приобрела четыре дома общей стоимостью в 3,2 миллиона долларов.

Движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за «расовую справедливость», организуя и проводя погромы.

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