Боррель заявил, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада

«Рубль продемонстрировал способность сильного сопротивления», — отметил он. Боррель напомнил, что президент России Владимир «Путин теперь настаивает на том, чтобы ему платили за газ в рублях для поддержания валюты». «Посмотрим, что будет», — сказал он.
Мы хотим помочь Украине, но мы не хотим вмешиваться в войну. ЕС — это не военный союз, но я считаю, что мы должны помочь им». «Мы делаем все, что можем, но не переходя красные линии, чтобы конфликт не разрастался.
Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС
Евросоюз собирается во вторник согласовать новый пакет санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, сообщил Боррель.
«Сегодня мы собираемся утвердить новый пакет санкций, но мы все еще обсуждаем, что делать с энергетикой», — добавил Боррель.
Он исключил принятие решения на европейском уровне по запрету на импорт газа из России.
«Единогласное решение не может быть принято, потому что уже есть страна, а именно Венгрия, которая заявила, что наложит на него вето», — отметил Боррель.
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц.