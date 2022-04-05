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14:19 (мск), источник: Газета.Ру

Forbes: Маск стал самым богатым человеком планеты

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск официально признан самым богатым человеком Земли, его состояние достигло $219 млрд. Об этом сообщает Forbes в своем рейтинге.

Источник: AP 2022

В результате Маск обогнал основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса, признававшегося богатейшим человеком в мире на протяжении четырех лет. В этот раз Безос на второй позиции.

На третьей строчке рейтинга располагается французский бизнесмен Бернар Арно.

На четвертой позиции находится основатель Microsoft Билл Гейтс.

Осенью прошлого года Forbes писал, что Маск стал самым богатым человеком в истории. На момент закрытия торгов на финансовых рынках издание оценило капитал предпринимателя в $271,3 млрд.

Ранее Акции Twitter подорожали более чем на 25% из-за Маска. Ему принадлежит почти 73,5 млн акций сервиса, запущенного в 2006 году.

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