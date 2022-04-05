16:36 (мск), источник: ТАСС
Кабмин подготовил еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики
Проработано уже около 200 предложений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило еще один пакет из около 20 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — сказал глава кабмина во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Кабмин последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес, подчеркнул Мишустин.
«С одного года до трех лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории нашей страны», — пояснил Мишустин. По его словам, уже имеющиеся на руках документы продлеваются на год. «Соответствующее постановление подписано», — заключил глава кабмина.
«Одновременно переведем всю процедуру оформления в электронный формат», — добавил Мишустин, отметив, что она будет проводиться через государственную информационную систему промышленности. Заключение Минпромторга о подтверждении производства в РФ — это документ, доказывающий российское происхождение товара.
«На текущий год повысим с 80% до 100% предельный уровень софинансирования таких работ за счет субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию», — сообщил он.
Мишустин обратил внимание, что «ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей». «Этот шаг сэкономит разработчикам время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования, что должно позитивно отразиться на темпах проработки и реализации конструкторских идей. Тем более что многие потенциальные соинвесторы сейчас сами находятся в непростом положении и вынуждены беречь средства для переформатирования собственного бизнеса», — пояснил председатель правительства.
«Рассчитываем, что все эти меры помогут предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, ускорить процессы импортозамещения и перестройку цепочек добавленной стоимости», — подытожил он.