Саудовская Аравия повысила цены на нефть. Что это значит

По информации агентства Bloomberg, Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти для всех покупателей. Стоимость поставки сорта Arab Light в Азию (на этот регион приходится две трети экспорта саудовского сырья) увеличилась на 4,4 доллара, до 9,35 долларов за баррель.
Стоимость премии к Arab Light на американском рынке нефтяная компания Королевства Saudi Aramco повысила до рекордных 5,65 долларов за баррель.
Кроме того, Саудовская Аравия подняла ценник на другие марки черного золота для азиатского рынка минимум на 2,7 доллара за бочку, для США — на 2,2 доллара.
АиФ. ru попросил преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолия Гожия объяснить, что стоит за повышением Саудовской Аравией цен на нефть.
"Саудовская Аравия в лице своей национальной нефтяной компании Saudi Aramco стремится по максимуму использовать возможности, предоставляемые рыночной конъюнктурой.
В то же время, ряд обстоятельств как краткосрочного, так и долгосрочного характера подтолкнули Королевство к использованию достаточно агрессивной ценовой политики. Сохраняющийся высокий спрос на энергоносители создает объективные предпосылки для включения механизмов избыточного ценообразования. Этим инструментом и пытается воспользоваться Saudi Aramco, повысив продажную стоимость своей нефти. Поскольку рост предложения на рынке сдерживается договоренностями ОПЕК+, а цены еще не достигли своего потолка, саудиты стремятся ускорить процесс извлечения дополнительной прибыли. Во многом этому способствует сложившаяся геополитическая ситуация.
Санкционное давление на Россию со стороны «коллективного Запада» в том числе предполагает экономически совершенно невменяемый, но возможный сценарий полного или частичного отказа ряда европейских стран от российских поставок черного золота, что подогреет интерес европейцев к арабской нефти.
При этом переговоры между Вашингтоном и Тегераном в очередной раз зашли в тупик, что на неопределенный срок откладывает открытое появление иранской нефти на мировом рынке.
Не следует забывать, что основным направлением экспорта основного ресурса Саудовской Аравии является Азиатско-Тихоокеанский регион. Крупнейший же покупатель — это Китай, с которым обсуждается вопрос о расчетах за арабскую нефть юанями. Курс национальной валюты КНР регулируется Народным Банком. В этом смысле надбавка к цене вполне может рассматриваться как премия за валютный риск.
В среднесрочном и особенно в долгосрочном плане перед мировой экономикой все отчетливее проступает перспектива рецессии, что приведет к резкому падению спроса на энергоносители. Это заставляет Saudi Aramco активизировать процесс извлечения сверхприбыли.
Действия Королевства Саудовской Аравии вписываются в общий тренд роста стоимости черного золота на мировом рынке.
Решения Эль-Рияда, как правило, являются ориентиром для других ближневосточных производителей нефти. Иными словами, примеру саудитов, скорее всего, последуют и другие арабские государства, а также исламские страны (Индонезия, Нигерия), входящие в картель ОПЕК+, что придаст дополнительный импульс подорожанию нефти.
При этом не приходится сомневаться, что несмотря на колоссальный спрос со стороны индустриально развитых стран, Саудовская Аравия будет строго придерживаться договоренностей, достигнутых в рамках соглашения ОПЕК+, и не станет формировать добычу сверх оговоренных квот.
Агрессивное повышение цен нашими партнерами по ОПЕК+ может сыграть на руку российским экспортерам. Те же традиционные покупатели арабской нефти Индия и Китай будут проявлять более активный интерес к поставкам сравнительно недорогого российского топлива. Дело за налаживанием эффективной инфраструктуры поставок".
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