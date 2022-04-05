Экономист объяснил, что будет с госдолгом России после запрета долларовых платежей

С 4 апреля начал действовать запрет на выплаты держателям своего суверенного долга из долларовых резервов, хранящихся в американских банках. По словам представителя американского казначейства, правительство США решило перекрыть Москве доступ к замороженным средствам 4 апреля, когда наступил срок погашения крупнейшего из платежей, включая основной в размере $552,4 млн.
«Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом», — сказал агентству Reuters представитель Минфина США.
Коган в посте, опубликованном в своём Telegram-канале, заявил, что теперь у России есть несколько вариантов действий:
- Организовать расчёты с помощью других структур, например, через Газпромбанк;
- Рассчитаться в других валютах, например, в юанях или рупиях;
- Попытаться конвертировать юани в доллары и платить ими;
- Платить золотом.
Однако все перечисленные варианты не защищают Россию от возможности объявления технического дефолта. Каждый из путей оплаты даёт возможность США задержать получение транша.
Последним вариантом Коган назвал «обидеться и не платить», однако и он гарантированно приведёт к дефолту, уверен эксперт. «Вряд ли Россия на это пойдёт. Одно дело — вынужденный дефолт в силу непреодолимых технических препятствий, другое дело — собственное решение», — написал экономист.
По его мнению, США делают всё, чтобы спровоцировать не технический, а полноценный дефолт России.
«Окончание срока техдефолта приведёт к кросс-дефолту по всем российским долгам. По срокам это примерно месяц. Внешний долг государственного сектора в расширенном определении (с учётом госкомпаний) на конец 3-го квартала 2021 года составлял $226 млрд (не путать с корпоративным долгом). Конкретно органы госуправления — $67,7 млрд», — отметил экономист.
Кроме этого, дефолт запустит процесс наложения ареста на множество объектов, принадлежащих России, или даже конфискации, ведь переговоров о реструктуризации, скорее всего, не будет, указал Коган.
Нельзя исключать попыток ареста, скажем, танкеров с нефтью от российских госкомпаний. Или обратных грузов в адрес России, до которых можно будет дотянуться… Если произойдёт кросс-дефолт и России предъявят весь долг для погашения сразу, то объем поступлений может значительно уменьшиться.
Евгений Коганпрофессор ВШЭ
По мнению Когана, принятое решение Минфина США направлено на то, чтобы заставить Россию изменить курс. На это Россия должна чем-то отвечать, но чем именно — пока непонятно. «Но ясно, что жесткость противостояния от этого только повысится», — резюмировал экономист.
С ним согласен и аналитик компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш. В своём комментарии изданию Business Insider он заявил, что после решения Минфина США Россия будет вынуждена объявить дефолт по своим облигациям, деноминированным в иностранной валюте. Вероятность такого сценария он оценивает в 80%.
По словам Эша, могут пострадать и держатели российских облигаций в США. Но они сами виноваты в том, что инвестируют в Россию, подчеркнул он.
Санкции и суверенный долг РФ
13 марта глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что западные страны заморозили примерно половину всех золотовалютных резервов России. До санкций их объём составлял около $640 млрд, а теперь РФ не может воспользоваться приблизительно $300 млрд.
Россия заявила, что будет выплачивать госдолг в рублях, если стране не позволят распоряжаться своими сбережениями для осуществления выплат в валюте.
В международном агентстве Fitch при этом предупредили, что выплата Россией процентов по долларовым облигациям в рублях будет означать «суверенный дефолт». При этом Минфин США заявил, что западные санкции против России не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах по меньшей мере до конца мая.
Блокировка золотовалютных резервов стала поводом для того, чтобы Москва начала требовать от европейцев расплачиваться за российский газ в рублях. Но Евросоюз и многие другие страны посчитали это нарушением контрактов и отказались переходить на новую схему расчётов.