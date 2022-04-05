Россиянам разъяснили порядок новых выплат на детей от 8 лет

В ПФР сообщили, что назначать пособие на детей будут с 1 апреля, но подать заявление на оформление выплат можно будет только после 1 мая. Если в апреле ребёнку уже исполнилось 8 лет, семья получит сумму сразу за два месяца.
«Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания», — подчеркнули в ПФР.
От дохода семьи будет зависеть и размер новой выплаты. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Базовый размер выплаты — 50% от дохода, в среднем по стране это 6150 рублей.
Если с этой выплатой достаток семьи будет по-прежнему меньше прожиточного минимума на человека, пособие увеличат до 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Если и после этого средний доход семьи недотянет до прожиточного минимума, то государство назначит максимальное пособие — 100% прожиточного минимума на ребёнка.
Сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители. Размер этого пособия составляет 50% от прожиточного минимума на ребёнка.
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом пособии 31 марта. Глава государства также поручил правительству и главам регионов обеспечить возможность обратиться за выплатой разными способами: через МФЦ, на едином портале госуслуг и на региональных порталах госуслуг. Кроме того, кабмин при необходимости должен будет финансово помочь регионам для осуществления выплат семьям.