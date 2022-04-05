Ученые узнали, как восприятие запахов зависит от национальности Люди предпочитают одинаковые запахи независимо от культурного происхождения
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
18:08 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиянам разъяснили порядок новых выплат на детей от 8 лет

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о ежемесячном пособии семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. На выплату могут рассчитывать семьи, в которых размер среднего дохода не превышает прожиточный минимум. Как пояснили в Пенсионном фонде (ПФР), приём заявлений на получение пособия начнётся с 1 мая. Некоторым родителям первая выплата придёт сразу за два месяца: апрель и май.

Источник: РИА "Новости"

В ПФР сообщили, что назначать пособие на детей будут с 1 апреля, но подать заявление на оформление выплат можно будет только после 1 мая. Если в апреле ребёнку уже исполнилось 8 лет, семья получит сумму сразу за два месяца.

«Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания», — подчеркнули в ПФР.

От дохода семьи будет зависеть и размер новой выплаты. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Базовый размер выплаты — 50% от дохода, в среднем по стране это 6150 рублей.

Если с этой выплатой достаток семьи будет по-прежнему меньше прожиточного минимума на человека, пособие увеличат до 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Если и после этого средний доход семьи недотянет до прожиточного минимума, то государство назначит максимальное пособие — 100% прожиточного минимума на ребёнка.

Сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители. Размер этого пособия составляет 50% от прожиточного минимума на ребёнка.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом пособии 31 марта. Глава государства также поручил правительству и главам регионов обеспечить возможность обратиться за выплатой разными способами: через МФЦ, на едином портале госуслуг и на региональных порталах госуслуг. Кроме того, кабмин при необходимости должен будет финансово помочь регионам для осуществления выплат семьям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь