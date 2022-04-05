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20:06 (мск), источник: Известия

В России могут отменить бумажные квитанции за коммунальные услуги

Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления бумажных квитанций на оплату коммунальных услуг, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства во вторник, 5 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления счетов за коммунальные услуги в бумажном виде», — заявили в министерстве, отметив, что переход на электронный документооборот и отказ от бумаги остается его важнейшим приоритетом.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

1 апреля Минпромторг также выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. С соответствующим предложением замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС).

В качестве обоснования данной инициативы Евтухов напомнил о подорожании кассовой ленты. По его мнению, если цены на нее «останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей».

23 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пообещали проверить обоснованность роста цен на бумагу.

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