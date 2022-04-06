Банк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — сказано в ответе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
При этом отмечается, что значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами может привести к тому, что россияне лишатся значительной части сбережений.
«Кроме того, криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других), что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — указал регулятор.
Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, по данной теме на площадке партии «Единая Россия».
В частности участники круглого стола предлагают предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.
Однако, как уточняется в ответе депутату, Банк России не поддерживает допуск частных цифровых валют на российский финансовый рынок и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к «формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны».
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ — в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Восемнадцатого февраля министерство внесло в правительство инициативу о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом Центробанк не пошел на уступки и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.
Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля признал, что его ведомству и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране. По его словам, стороны пытаются урегулировать разногласия, но возможно, это придется делать через правительство. Министерство надеется, что законопроект о регулировании криптовалют удастся принять до конца 2022 года.
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