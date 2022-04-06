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05:51 (мск), источник: ТАСС

Intel приостанавливает работу в России

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

«С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России», — говорится в сообщении на сайте компании.

В Intel добавили, что «работают над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1, 2 тыс. работников в России».

В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. С прошлого года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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