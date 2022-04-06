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10:01 (мск), источник: © РИА Новости

Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам 2021 года существенно снизился, но сегодня ситуация в экономике непростая, важно поддержать семьи с критически низкими доходами, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Источник: © РИА Новости

«По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился, он составлял 11%, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая, вы уже верно отмечали и достаточно значительный рост цен, и проблемы, которые могут возникать в сфере занятости, поэтому сейчас очень важно поддержать семьи вот с этими критически низкими доходами», — сказала она в ходе эфира на площадке ОНФ.

Она пояснила, что при расчетах под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума. Баталина уточнила, что среди граждан с такими доходами доля граждан с детьми очень высокая, поэтому в первоочередном порядке помощь направляется тем, кто находится в такой трудной жизненной ситуации.

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