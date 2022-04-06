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10:27 (мск), источник: © РИА Новости

ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты «Мир»

АЛМА-АТА, 6 апр — РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платёжной системой «Мир», следует из ответа регулятора на соответствующий запрос РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Десятого марта центробанк Украины сообщил, что обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы «Мир» на территории этих стран.

«Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям», — говорится в ответе Нацбанка на вопрос агентства о том, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева.

«Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством», — подчеркнул казахстанский регулятор.

«Деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений», — пояснили в ЦБ.

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