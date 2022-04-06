12:11 (мск), источник: Life.ru
Новые правила оплаты ЖКУ: Кто теперь будет платить меньше
Изменился ряд правил оплаты коммунальных услуг. На что надо обращать внимание собственникам недвижимости, разбирался Лайф.
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С апреля коммунальщики вынуждены скорректировать свои подходы к порядку информирования граждан об оплате коммунальных услуг, а также уменьшить величину пеней за просрочку платежей. Данные преобразования произошли по инициативе Правительства РФ и Роспотребнадзора.
Никто не спорит с положением закона, согласно которому собственники обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (так установлено статьёй 153 Жилищного кодекса). Однако перед тем, как производить оплату, владельцы недвижимости имеют право знать о том, за какой именно объём потреблённых ресурсов и предоставленных услуг им надлежит заплатить. На этот вопрос должен отвечать платёжный документ, единая форма которого была специально утверждена приказом Минстроя РФ. Правда, некоторые исполнители коммунальных услуг в многоквартирных домах предпочитают выставлять счета плательщикам не в бумажном виде, а путём размещения информации на сайте Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). О том, что подобный способ информирования делает затруднительным составление любых официальных претензий, управляющие многоквартирными домами, конечно, знают, и это их устраивает. А в формальных отписках такие горе-управленцы, как правило, утверждают, что раз платёжные документы в электронном виде в ГИС ЖКХ были помещены вовремя, то закон не нарушен.
С таким подходом не согласился Роспотребнадзор, который усмотрел в подобных действиях нарушение прав потребителей, и привлёк за это к ответственности по статье 14.8 КоАП РФ фирму, управлявшую многоквартирным домом в Ставропольском крае. Правильность выводов Роспотребнадзора подтвердил в своём определении Верховный суд РФ, с жалобой в который обращались представители управляющей организации (определение № 308-ЭС21−25003).
— Любой потребитель коммунальных услуг имеет право требовать предоставить ему счёт на бумажном носителе, а размещение сведений в ГИС ЖКХ не освобождает исполнителя коммунальных услуг от такой обязанности, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Однако надо иметь в виду, что некоторые коммунальщики вносят пункт о порядке информирования в договор, который они заключают с собственниками квартир. И если этим порядком предусмотрены исключительно электронные счета, то без специального заявления счёт в бумажном виде не получить.
Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о товарах, работах и услугах (пункт 1 статьи 8 закона № 2300−1), а исполнитель коммунальных услуг обязан при обращении провести сверку и выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи (пункты 31 и 33 постановления правительства № 354).
Возможно, кому-то покажется, что нет никакой разницы, каким образом выставлен счёт за услуги, но это до той поры, пока не придётся участвовать в разбирательстве по поводу оплаты. В этом случае суд или надзорные инстанции скриншот квитанции с экрана если и примут, то только если он оформлен с нотариальным удостоверением, что является процедурой хлопотной и небесплатной.
Правительство получило право самостоятельно определять особенности начисления платы за коммунальные услуги (это установлено законом № 58-ФЗ от 14.03.2022). И одним из недавних решений стало ограничение размера неустойки за коммунальные долги. По всем платежам, которые были начислены после 27 февраля нынешнего года, включая пени на задолженность по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта, изменена формула расчёта неустойки.
До указанной даты действовало правило, согласно которому, если счёт за коммунальные услуги вовремя не оплачен, начисляли пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 31-го дня после наступления срока платежа, а если долг не погашен и на 91-й день, неустойка повысится до 1/130 ставки ЦБ РФ (пункт 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ). С учётом того что с 27 февраля ставка ЦБ поднялась до 20%, тем, у кого образовалась длительная задолженность, могло грозить взыскание, превышающее месячный платёж.
Теперь в соответствии с решением правительства пени начисляют до полного погашения задолженности, но по ставке ЦБ, которая была до 28 февраля, то есть 9,5%. И такой порядок будет действовать до 1 января 2023 года.
— Уменьшение размера пеней, возможно, не обрадовало коммунальщиков, но в современных условиях это необходимый шаг для поддержки обычных россиян. Он является логичным в связи с фактическим мораторием на взыскания (введён постановлением правительства № 497. — Прим. Лайфа), который будет действовать минимум до 1 октября, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.
Установка счётчиков воды является обязательной для всех собственников жилья (закон № 261-ФЗ от 23.11.09). А с 2018 года такие приборы учёта должны быть установлены не только в квартирах, но и в каждом частном доме, подключённом к централизованной системе водоснабжения. В новых многоквартирных домах, как правило, все приборы учёта, включая водосчётчики, устанавливаются сразу при вводе здания в эксплуатацию. А вот в домах старого жилого фонда счётчиков на воду может и не быть. И в таком случае вода оплачивается по нормативу, что невыгодно с точки зрения тарифов, они выше.
По закону договор на установку счётчика, который собственник квартиры или частного дома заключает со специальной уполномоченной организацией, должен предусматривать условие о возможности оплаты стоимости самого прибора и работ, связанных с его установкой, равными частями в течение пяти лет (статья 13 закона № 261-ФЗ). Но на практике такой подход раньше применялся редко, в частности в связи со сложностью расчётов возможной рассрочки.
Теперь установлено, что рассрочка может быть предоставлена не бесплатно, а по ставке 9,5% (постановление № 474). Если замену водосчётчиков будет выполнять компания, которая осуществляет управление многоквартирным домом, то она имеет право включать платежи по рассрочке в квитанцию по оплате коммунальных услуг, но делать это следует отдельной строкой. Такое правило будет действовать до конца года. И оно будет применимо ко всем счётчикам, которые устанавливаются за счёт собственников.
А ещё следует обратить внимание, что в некоторых квитанциях появилась строка «повышающий коэффициент». Эти начисления могут возникнуть у тех, кто не имеет индивидуального счётчика, однако если у вас старый жилой фонд и индивидуальных счётчиков нет потому, что установить их невозможно по техническим причинам, то необходимо обратиться в управляющую компанию с требованием о составлении об этом акта. При наличии такого документа устанавливать повышающий коэффициент коммунальщики не вправе.