Минфин впервые провел выплату по евробондам в рублях

Ведомство утверждает, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. на общую сумму $649,2 млн. Для этого в понедельник, 4 апреля, Минфин перечислил денежные средства Национальному расчетному депозитарию для осуществления выплат в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату. Инвесторы из недружественных стран получили выплаты на счета типа «С».
Из-за западных санкций в ответ на военную операцию на Украине около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено.
После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.
США с 4 апреля запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. Американский минфин запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов.