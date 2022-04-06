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13:47 (мск), источник: © РИА Новости

В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Оснований для реального дефолта России нет, такая ситуация создается Западом искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Москва будет платить в рублях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«По деталям лучше обращаться в Центробанк, но еще раз — Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах.

«Если блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация, никаких оснований для реального дефолта нет», — заявил Песков.

Минфин России ранее в среду сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам, следует из заявления министерства.

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