В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков

«По деталям лучше обращаться в Центробанк, но еще раз — Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что значительные суммы российских резервов заблокированы в зарубежных государствах.
«Если блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация, никаких оснований для реального дефолта нет», — заявил Песков.
Минфин России ранее в среду сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам, следует из заявления министерства.