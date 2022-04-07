10:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Курс доллара на Мосбирже снизился до 74 ₽, евро — до 80 ₽
Доллар к рублю на открытии торгов на Мосбирже подешевел до 74 ₽/$ впервые с 11 февраля. Курс евро снизился до 80,8 ₽ впервые с октября 2021 года.
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После старта торгов российский рынок акций усиливает рост и поднимается более чем на 1,5% по основным индексам. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 1,61%, долларовый индекс РТС — на 2,91%.
Лидеры роста:
OZON (MOEX: OZON) (+3,3%),
ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%),
Сбербанк (+1,6%),
ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) (+1,4%),
МТС (MOEX: MTSS) (+1,3%),
Газпром (MOEX: GAZP) (+1,2%),
НЛМК (MOEX: NLMK) (+1,2%),
Роснефть (MOEX: ROSN) (+1,2%),
НОВАТЭК (MOEX: NVTK) (+1,1%),
ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) (+1,1%),
Яндекс (MOEX: YNDX) (+1,1%).
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 7 апреля, — 82,6 ₽, евро — 90,6 ₽
Новость дополняется.