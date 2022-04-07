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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс доллара на Мосбирже снизился до 74 ₽, евро — до 80 ₽

Доллар к рублю на открытии торгов на Мосбирже подешевел до 74 ₽/$ впервые с 11 февраля. Курс евро снизился до 80,8 ₽ впервые с октября 2021 года.

ЦБ: $ 82.5962   -0.76 € 90.5998   -1.13 ММВБ: $ 76.5000   -3.20 € 82.7500   -4.25
Источник: Reuters

После старта торгов российский рынок акций усиливает рост и поднимается более чем на 1,5% по основным индексам. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 1,61%, долларовый индекс РТС — на 2,91%.

Лидеры роста:

OZON (MOEX: OZON) (+3,3%),

ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%),

Сбербанк (+1,6%),

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) (+1,4%),

МТС (MOEX: MTSS) (+1,3%),

Газпром (MOEX: GAZP) (+1,2%),

НЛМК (MOEX: NLMK) (+1,2%),

Роснефть (MOEX: ROSN) (+1,2%),

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) (+1,1%),

ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) (+1,1%),

Яндекс (MOEX: YNDX) (+1,1%).

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 7 апреля, — 82,6 ₽, евро — 90,6 ₽

Доллар от TradingView

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