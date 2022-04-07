В США показали новый «самолет Судного дня»

На изображении видны буксируемые антенны для связи в сверхдлинноволновом диапазоне. Также самолет получил оборудование для спутниковой связи в обтекателях на законцовках крыла. Под ними расположены дополнительные антенны. В публикации предположили, что они предназначены для связи с наземными пунктами.
Военные планируют приобрести три самолета C-130J-30 для тестирования оборудования самолета управления и связи. Первый испытательный полет EC-130J TACAMO состоится в 2026 финансовом году.
EC-130J TACAMO дополнит парк самолетов управления и связи Boeing E-6B Mercury, которые обеспечивают резервную связь с атомными подводными лодками, а также используются в качестве командного пункта Стратегического командования вооруженных сил США.
В марте издание Task & Purpose сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сократить парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry.
Ранее в том же месяце стало известно, что компания Northrop Grumman получила контракт на модернизацию самолетов Boeing E-6B Mercury.