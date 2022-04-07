Как во Франции спасают виноградники от заморозков (фото)Апрельские заморозки могут разорить виноделов
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
11Взрывная волна
11:52 (мск), источник: © РИА Новости

Shell потеряла до пяти миллиардов долларов из-за ухода из России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Британско-нидерландская Shell по итогам прошедшего периода потеряет от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением некоторой деятельности в России, следует из оценки компании.

Источник: © РИА Новости

«В первом квартале 2022 года ожидается, что влияние обесценения внеоборотных активов и дополнительных расходов (например, списание дебиторской задолженности, ожидаемые кредитные убытки и обременительные контракты), связанных с деятельностью в России, после уплаты налогов составит от 4 до 5 миллиардов долларов», — говорится в прогнозе.

Компания при этом отмечает, что по прогнозу эти расходы не повлияют на скорректированную прибыль.

В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью», предприятий, включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум», а также прекратить участие в проекте «Северный поток 2».

Позже, 8 марта, компания объявила о своём намерении отказаться от участия во всех российских углеводородных — включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ — проектах. В качестве первого шага Shell прекращает спотовые закупки российской нефти. Кроме того, компания закрывает свои автомобильные заправки и останавливает производство авиационного топлива и смазочных материалов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Санкции США против Сбербанка - удар по простым россиянам'
'Я счастливый — сказал все, что хотел'. Каким запомнили Жириновского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь