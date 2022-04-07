Shell потеряла до пяти миллиардов долларов из-за ухода из России

«В первом квартале 2022 года ожидается, что влияние обесценения внеоборотных активов и дополнительных расходов (например, списание дебиторской задолженности, ожидаемые кредитные убытки и обременительные контракты), связанных с деятельностью в России, после уплаты налогов составит от 4 до 5 миллиардов долларов», — говорится в прогнозе.
Компания при этом отмечает, что по прогнозу эти расходы не повлияют на скорректированную прибыль.
В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью», предприятий, включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум», а также прекратить участие в проекте «Северный поток 2».
Позже, 8 марта, компания объявила о своём намерении отказаться от участия во всех российских углеводородных — включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ — проектах. В качестве первого шага Shell прекращает спотовые закупки российской нефти. Кроме того, компания закрывает свои автомобильные заправки и останавливает производство авиационного топлива и смазочных материалов.