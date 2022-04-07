Экономист рассказал о факторах укрепления рубля

На открытии торгов в четверг курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля, курс евро упал ниже 84 рублей впервые с 30 декабря. Накануне курс американской нацвалюты опустился до 80 рублей, а европейской валюты — ниже 86 рублей.
Домащенко отметил, что прогноз по курсу рубля зависит от позиции Банка России. Он добавил, что «на таком искусственном рынке курс может быть любым».
«На курс рубля имеют влияние только решения ЦБ по контролю за трансграничным движением капиталов. При ослаблении возможностей приобрести валюту и открытии импорта рубль будет слабеть», — рассказал экономист.
Как указывал ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов 4 апреля, курс доллара на ближайшей неделе может колебаться в диапазоне 80−90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков.
Центробанк 20 марта разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Меру приняли для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля включительно.
В конце марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью The Financial Times заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70% до 60%. Гопинат заявила о риске возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран.
Меры ЦБ были приняты после новых санкций, которые страны Запада ввели в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Под санкциями оказались в том числе золотовалютные резервы и банковский сектор России. Был ограничен доступ к западной высокотехнологичной продукции за исключением потребительской, авиаперевозкам, включая транзитные полеты.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.