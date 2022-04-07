Торговые сети Х5 Group отменяют ограничения по продаже товаров

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. В настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях “Пятерочка”, “Перекресток” и “Карусель” продаются без ограничений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент общие продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях X5 Group ниже уровней конца февраля и начала марта, когда начал формироваться повышенный спрос.
Так, по состоянию на 5 апреля спрос на гречку был втрое ниже пикового значения начала марта, на сахар — меньше в 4 раза, на соль — в 3,5 раза, на подсолнечное масло — в 3,4 раза пикового мартовского значения. уточнила компания.
Одновременно увеличиваются запасы продукции на распределительных центрах и в магазинах. По сравнению с концом февраля общие запасы гречки увеличились втрое и достигают месяца продаж при текущем уровне спроса, сахара и соли — более двух недель.
В марте торговые сети, входящие в X5 Group, ввели ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса, а также случаев покупки больших объемов товара с целью дальнейшей перепродажи. «Каждая торговая сеть вела оперативный мониторинг спроса и, исходя из его динамики, устанавливала ограничения на отпуск в одни руки отдельных товаров: сахара первой цены, гречневой крупы, риса и других позиций», — отмечает ритейлер.
X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. В состав компании входят магазины под брендом «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток» и дискаунтеры «Чижик».