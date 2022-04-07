Сбербанк объяснил, как будет работать онлайн-банк в условиях санкций

Приложения Сбербанка продолжат работать, несмотря на санкции, сообщила пресс-служба банка в Telegram.
Сбербанк разработал решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений из App Store и Google Play, которые уже установлены на телефоны, сообщили в банке.
ИТ-специалисты адаптировали веб-версию «Сбербанк Онлайн» для мобильных устройств и работают над альтернативными способами скачивать приложения на случай возможных ограничений.
Корпоративным клиентам в банке рекомендовали не удалять мобильное приложение «СберБизнес» со смартфонов и планшетов.
24 февраля США внесли Сбербанк в санкционный список САРТА, который предполагает введение ограничений на корреспондентские счета в стране. В течение месяца американские финансовые институты должны были закрыть все корсчета банка и остановить любые транзакции с участием Сбербанка и его 25 «дочек». Аналогичные санкции против российского банка ввела Великобритания 1 марта. Ограничения в отношении Сбербанка также вводила Канада.
Накануне Белый дом анонсировал включение Сбербанка в SDN-лист, что означает полную блокировку его активов, которые связаны с финансовой системой США, и запрет на заключение сделок с ним и его подразделениями для американских граждан.
В список попали более 40 «дочек» банка, в том числе подразделения в Казахстане и Белоруссии, «Сбербанк Страхование», «СберЛизинг», частный пенсионный фонд «СберНПФ», Объединенное кредитное бюро, инвестиционное подразделение Sberbank CIB, брокер «Сбербанк Инвестиции» и платежный сервис «ЮMoney».
Сбербанк получит временные лицензии для того, чтобы закончить операции с контрагентами до 13 апреля, его американское подразделение Sberbank CIB USA должно завершить этот процесс до 7 июня, При этом под ограничения США не попадают транзакции, связанные с оплатой энергоносителей.
Великобритания также ввела блокирующие санкции против «Сбера». Все активы организации на территории страны будут заморожены.
В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили, что он продолжит работать в штатном режиме, а санкции не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.