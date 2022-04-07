Биржевой курс доллара падал ниже 75 ₽/$

В четверг доллар продолжил стремительно терять позиции на российском рынке. Спустя полчаса после открытия торгов на Московской бирже он достиг отметки 74,26 ₽/$, минимального значения с 10 февраля, на 5,5 ₽ ниже закрытия среды и на 47 ₽ ниже исторического максимума, установленного 10 марта. Впрочем, надолго задержаться на этом значении ему не удалось, и к 12:00 курс стабилизировался в районе 75,6 ₽/$.
За два дня американская валюта подешевела на 7,7 ₽
Снижение американской валюты происходило при высокой активности инвесторов. За первые два часа торгов объем операций составил почти $800 млн. По мнению аналитиков ПСБ, торговая активность на валютном рынке возросла, отражая рост продаж экспортеров. Начиная с конца февраля такие компании обязаны продавать 80% валютной выручки, которая из-за разрыва логистических и финансовых связей поступает с задержкой.
Агрессивность падения связана с тем, что продажи экспортной выручки не находят большого спроса со стороны импортеров и частных инвесторов. К тому же раньше рубль снижался преимущественно за счет волатильного поведения нерезидентов, к которым подключались локальные игроки, а сейчас иностранцам недоступны операции на российском рынке. «В условиях усложнения логистики и ухода ряда иностранных компаний из РФ объемы импорта значительно сокращаются, что еще больше склоняет баланс валютного рынка в сторону избыточного предложения валюты», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.