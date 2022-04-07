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17:24 (мск), источник: © РИА Новости

Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европа будет оплачивать российский газ в рублях — некоторые страны уже согласились перейти на такие расчеты, заявил вице-премьер Александр в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что сейчас европейские потребители изучают вопрос оплаты газа в рублях.

«Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство», — Новак.

По словам вице-премьера, такой порядок примут в ближайшее время.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.

Порядок расчетов предусматривает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счет валюту, указанную в контракте на поставку газа, банк продаст ее на Мосбирже, после чего рассчитается с поставщиком.

О готовности перейти на расчеты в рублях заявил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как пояснял Путин, если недружественные страны не будут платить за газ в рублях, Россия будет считать это неисполнением обязательств по контрактам.

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