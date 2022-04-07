Белоруссия ввела госрегулирование цен на туалетную бумагу и детскую обувь

Правительство Белоруссии ввело государственное регулирование цен на некоторые непродовольственные товары, в том числе мыло, туалетную бумагу, порошки и детскую обувь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает правительство в своем Telegram-канале.
«Введено государственное регулирование цен на отдельные непродовольственные товары (мыло, туалетная бумага, салфетки бумажные, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей)», — говорится в сообщении.
Также правительство снизило максимальную надбавку на мясо, хлеб и макароны до 5% и внесло поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.
В начале марта замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что профильные комитеты готовы внести предложения по госрегулированию цен на продукты, лекарства, детские товары, бытовую химию, товары для животных и другую продукцию.
31 марта вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко заявила, что государство не занимается регулированием цен на продовольственные товары и не собирается этого делать.