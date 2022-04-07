Силуанов сообщил о планах ослабить валютные ограничения

Это связано, во-первых, с приостановкой бюджетного правила (согласно замороженному до конца года фискальному принципу, на сверхдоходы от продажи энергоресурсов Минфин закупал валюту, что удерживало курс рубля от укрепления. — «Ведомости»). Во-вторых, с усилением платежного баланса, уточнил министр. В частности, экспортные потоки сохраняются на прежних уровнях, тогда как импорт — резко упал. Профицит счета текущих операций, в нынешних условиях, когда, к тому же, заморожены резервы ЦБ (из-за чего регулятор также не может закупать валюту. — «Ведомости»), играет на усиление курса рубля, пояснил Силуанов.
«В этой связи мы с правительством и с ЦБ подготавливаем перечень мер, который будет касаться возможности увеличения импортных поставок и, соответственно, оплаты. А также — возможности постепенного приоткрывания тех ограничений, которые были введены в первые дни после объявления санкций. В частности, принятых ЦБ мер по возможности использования иностранной валюты», — заявил Силуанов. Конкретные меры по расширению опций по выводу и использованию валюты он не назвал.
В начале февраля The Economist счел рубль самой недооцененной валютой по «индексу бигмака». По подсчетам журнала, стоимость бигмака в России соответствовала курсу доллара 23,34 ₽, хотя действительный курс превышал 77 ₽
После начала военной операции России на Украине и введенных санкций, доллар и евро резко подорожали. 28 февраля цена валюты США на Московской бирже поднялась с 83 до 90 ₽, евро — с 93 до 101 ₽ 9 марта доллар пробил 120 ₽, евро тогда превысил 127 ₽ Центробанк ввел ряд ограничений на вывод и снятие валюты с депозитов. Кроме этого, власти обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, чтобы поддержать курс. После пикового падения курс рубля начал заметно укрепляться. 7 апреля доллар стоил уже около 75 ₽, евро — 82 ₽