На дне озера в Гватемале обнаружили город майя Специалисты смогли обнаружить остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений на глубине от 12 до 20 м
Фоторепортажи
11Взрывная волна
7Переговоры России и Украины
05:51 (мск), источник: Известия

Аналитики предсказали рублю укрепление в апреле-мае до 60−65 ₽/$

В апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60−65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой, ожидают в Промсвязьбанке. Однако чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету, напомнил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов. По его ожиданиям, правительство начнет снимать валютные ограничения.

ЦБ: $ 76.2547   -6.34 € 83.2930   -7.31 ММВБ: $ 75.7500   -3.95 € 81.4500   -5.55
Источник: Reuters

«Текущий курс — это результат навеса предложения валюты по сравнению со схлопнувшимся спросом, который ушел по естественным причинам, а также в связи с регуляторными мерами. Экспортеров обязали продавать на рынке почти всю валютную выручку. Нерезиденты при этом не могут продать российские активы и вывести валюту за рубеж. Давление спекулянтов на рубль ушло после введения комиссии в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. К тому же с брокерского счета эта валюта преимущественно может уйти только рублями», — пояснил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

В среднесрочной перспективе — по мере оживления импорта и ослабления ограничений — курс доллара будет расти. Во «Фридом Финанс» подъем в диапазон 80−100 рассматривают в консервативном сценарии.

При этом в «Открытие Инвестиции» полагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов всё же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 рублей за доллар.

В четверг, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже опускался ниже 75 ₽/$ впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 ₽/€ (минимум с 27 октября). К 18:00 показатели достигли 75,6 и 81,6 соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь