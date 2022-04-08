В «Ростехе» рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года

«Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета — до 6500 километров, что идеально подходит для перевозок внутри страны», — отметили в госкорпорации.
В конце марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские авиакомпании подтвердили заинтересованность и готовы закупать Ту-214.
Ту-214 отличается повышенной надежностью, напомнили в «Ростехе». Благодаря этому авиалайнер стал базовой моделью для целого семейства специальных машин. Например, для самолетов в рамках договора «Открытое небо», а также для специального летного отряда «Россия», которые обеспечивает перевозки первых лиц государства.
Ранее в «Ростехе» заявляли, что планируют поставить до 2030 года более 500 воздушных судов отечественного производства, в том числе МС-21, SSJ, Ил-114 и Ил-96.
Проблема с российским авиапарком остро встала после того, как страны Запада из-за спецоперации по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, чтобы избежать ареста или задержания лайнеров, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.