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11:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Банк России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 300 б.п., с 20% до 17% годовых. Сегодняшнее решение ЦБ вступит в силу с 11 апреля 2022 года. При этом регулятор не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании.

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Источник: Агентство «Москва»

ЦБ отметил, что хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать. «Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — говорится в сообщении регулятора.

28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордным значением с 2013 года.

Решение было принято на фоне жестких антироссийских санкций, введенных из-за ввода российских войск на Украину.

В середине марта Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором снова рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.

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