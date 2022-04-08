ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ЦБ отметил, что хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать. «Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — говорится в сообщении регулятора.
28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордным значением с 2013 года.
Решение было принято на фоне жестких антироссийских санкций, введенных из-за ввода российских войск на Украину.
В середине марта Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором снова рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.