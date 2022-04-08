Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж

C 18 марта клиенты Сбербанка лишились возможности делать переводы в другие российские банки и за границу в американских и канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. Остальные валюты были доступны, но в онлайн-приложении переводить средства за рубеж можно было только в евро.
C тех пор банк попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Обычно это означает блокировку активов и запрет на сделки для физических и юридических лиц.
«В связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении», — заявила пресс-служба.
Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией, добавили в Сбере.
Переводы за рубеж в рублях будут доступны в отделениях в обычном режиме без ограничений. В «Сбербанк онлайн» можно будет делать переводы в некоторые страны ближнего зарубежья.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничительные меры попали крупнейшие банки, многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
В ответ Москва ввела ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.