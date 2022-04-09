Дерипаска предложил вдвое сократить количество чиновников и в пять раз — число силовиков

«Нужно порезать парк персональных автомобилей среди госслужащих, нужно порезать госаппарат в два раза, <…> нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов», — приводит ТАСС слова бизнесмена.
Дерипаска также заявил, что Россия способна в течение 10 лет построить успешную, ориентированную на экспорт экономику, однако для этого необходимо развивать соответствующую инфраструктуру.
«Нужно заняться тем, чтобы у нас были суда, локомотивы, порты, транспортные коридоры, нужно создать свободные экономические зоны, пригласить предпринимателей <…>, дать возможность многим начать сначала», — добавил он.
По мнению Олега Дерипаски, драйверами для развития страны являются жилищное строительство и развитие городской инфраструктуры.
Среди наиболее перспективных регионов для роста предприниматель назвал Сибирь, Дальний Восток и Юг России.
«Я действительно считаю, что в стране есть две перспективные точки — Сибирь… и юг, безусловно, на кубанской земле… Мы должны многое сделать, чтобы люди могли здесь жить и получать все тоже самое, что они могут получить в Москве и в любом другом городе», — резюмировал он (цитата по «РИА Новости»).