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02:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Дерипаска предложил вдвое сократить количество чиновников и в пять раз — число силовиков

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил вдвое сократить в России количество чиновников и в три-пять раз численность силовых структур. Об этом он заявил в ходе поездки в Краснодарский край.

Источник: РИА "Новости"

«Нужно порезать парк персональных автомобилей среди госслужащих, нужно порезать госаппарат в два раза, <…> нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов», — приводит ТАСС слова бизнесмена.

Дерипаска также заявил, что Россия способна в течение 10 лет построить успешную, ориентированную на экспорт экономику, однако для этого необходимо развивать соответствующую инфраструктуру.

«Нужно заняться тем, чтобы у нас были суда, локомотивы, порты, транспортные коридоры, нужно создать свободные экономические зоны, пригласить предпринимателей <…>, дать возможность многим начать сначала», — добавил он.

По мнению Олега Дерипаски, драйверами для развития страны являются жилищное строительство и развитие городской инфраструктуры.

Среди наиболее перспективных регионов для роста предприниматель назвал Сибирь, Дальний Восток и Юг России.

«Я действительно считаю, что в стране есть две перспективные точки — Сибирь… и юг, безусловно, на кубанской земле… Мы должны многое сделать, чтобы люди могли здесь жить и получать все тоже самое, что они могут получить в Москве и в любом другом городе», — резюмировал он (цитата по «РИА Новости»).

Алексей Белянин

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