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22:11 (мск), источник: ТАСС

ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. ЦБ РФ смягчает временный порядок операций с наличной валютой и возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту, сообщил регулятор.

ЦБ: $ 74.8501   -1.40 € 81.7064   -1.59 ММВБ: $ 76.0800   +0.33 € 82.7025   +1.25
Источник: AP 2022

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро», — сообщил регулятор.

Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

ЦБ возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля.

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