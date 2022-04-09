S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD

«Снижение рейтинга последовало за тем, что российское правительство, как мы понимаем, произвело выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях», — говорится в сообщении S&P.
Отмечается, что у России есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт. Однако агентство сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с доходом, который был предусмотрен.
Российский Минфин 6 апреля отчитался о перечислении рублевых средства в НРД на сумму $0,65 млрд для выплаты купонных доходов и погашения еврооблигаций по двум выпускам — «Россия-2022» и «Россия-2042». Ведомство пояснило, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплаты.
В начале недели агентство Reuters сообщило, что обработка платежей по российским евробондам банком-корреспондентом JP Morgan была остановлена американским Минфином.