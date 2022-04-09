Saxo Bank решил прекратить работу с россиянами

Клиенты из России, открывшие брокерские счета в датском Saxo Bank, получили уведомления об их закрытии с 6 июня 2022 года. Копии писем опубликовали клиенты брокера в профильных чатах.
Эти же ограничения распространяются и на граждан Белоруссии, сказала РБК инвестиционный консультант Алина Ананьева, получившая разъяснение от Saxo Bank.
Если у граждан России или Белоруссии есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты, уточнила она. Счета инвесторов из других стран СНГ (Казахстана, Украины, Азербайджана и т. д.) продолжат обслуживаться в прежнем режиме, отметила она. РБК направил запрос в Saxo Bank.
В письме к клиентам Saxo Bank сообщает, что «вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу» с ними из-за санкций, введенных в отношении России. Счета будут закрыты с 6 июня 2022 года, до этого времени пользователи смогут вывести денежные средства, закрыть позиции или перевести бумаги к любому брокеру, уточняется в письме. Но такие переводы «подлежат дополнительным проверкам или ограничениям контрагентов», что увеличит время обработки или будет препятствовать выполнению таких запросов, предупредили в Saxo Bank. «В некоторых случаях может быть проще закрыть позиции и просто перевести наличную сумму вместо ценных бумаг», — поясняется в обращении к клиентам.
Открыть новые позиции в ближайшие два месяца или увеличить текущие, а затем перевести их другому брокеру, клиенты Saxo Bank не смогут: этот функционал ограничен для них с 8 апреля 2022 года, следует из письма. Начиная с этой же даты, если стоимость клиентского счета превысит €100 тыс., Saxo Bank создаст отдельный счет и переведет на него все денежные средства, превышающие этот порог, говорится в письме. «Любое потенциальное увеличение денежных средств в будущем будет ежедневно переводиться на отдельный счет», — подчеркнули в Saxo Bank. В феврале Евросоюз ввел для россиян ограничения на размер средств в банках — кредитным организациям, которые он регулирует, запрещено принимать депозиты от них на сумму свыше €100 тыс. (на один банк).
Если до 6 июня клиенты из России не закроют позиции в Saxo Bank и не выведут денежные средства, банк сделает это самостоятельно. Деньги в таком случае будут переведены на последний счет, который использовался для пополнения брокерского счета в Saxo Bank, уточняется в письме. «В случае если этот счет больше не действителен, любые сборы, взимаемые за возврат средств, будут удержаны с вашего счета», — подчеркнул банк в обращении к клиентам.
В конце февраля о рисках блокировки счетов клиентов из-за санкций предупредила американская компания Interactive Brokers, при этом работать с россиянами она не прекращает. В письме, направленном в адрес инвесторов из России, а также из Донецкой и Луганской народных республик, американский брокер допустил возможность блокировки их счетов или транзакций, «включая ввод и вывод средств» (имеется в виду не решение самого брокера, а санкции, которые он обязан будет соблюдать). В IB также призвали клиентов учитывать возможность «технической блокировки международной интернет-инфраструктуры, которая повлияет на возможность доступа счетам». Одновременно с этим IB объявила о снятии с себя ответственности за убытки, которые могут понести ее российские и украинские клиенты.
Европейский брокер Exante, основанный россиянами и зарегистрированный на Мальте, запретил жителям России и Белоруссии выводить средства в долларах США и российских рублях. Все остальные валюты остаются доступными для использования, «если банк не находится под санкциями». Брокер больше не принимает пополнения от них из любых банков в любых валютах и не обрабатывает переводы ценных бумаг от российских брокеров — как входящие, так и исходящие.
Ни IB, ни Exante, ни Saxo Bank не имеют лицензии Банка России. Это означает, что на их клиентов в России не распространяется регулирование ЦБ. При этом они все равно были ориентированы в том числе на работу с россиянами. У того же Saxo Bank до последнего времени на сайте была информация на русском языке, а его менеджеры и аналитики проводили мероприятия в России.
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