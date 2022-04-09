Украина сообщила о нормализации радиационного фона на Чернобыльской АЭС

«Украина сообщила МАГАТЭ о постепенном восстановлении регулирующего контроля на Чернобыльской АЭС. Радиационный фон находится “в пределах нормы”, установленной для этого объекта, однако восстановить работу радиационных и других датчиков ей пока не удалось», — говорится в заявлении МАГАТЭ в Twitter.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости визита экспертов МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности и гарантиям на площадку. Он сообщал, что агентство отправит миссии на Украину в ближайшие недели.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к МАГАТЭ с призывом о помощи после того, как в зоне отчуждения в районе Чернобыльской электростанции зафиксировали 31 пожар, спровоцировавший повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. По ее словам, пожар распространился на 10 тыс. га леса.
На этом фоне Роспотребнадзор замерял уровень радиации в России на приграничных территориях. В ведомстве сообщали, что радиационная обстановка в РФ стабильная.