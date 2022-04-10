Премьер Баварии предупредил о массовой безработице в случае резкого отказа от газа из РФ

«Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», — сказал он.
«Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», — полагает Зёдер.
Правительство ФРГ уже в течение года собирается стать независимым от поставок угля и нефти из РФ. Для замены поставок газа на севере строятся два терминала для приема СПГ.
Зёдер также предложил продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.
«Закрытие трех действующих АЭС к концу года является серьезной идеологической ошибкой. Они снабжают электроэнергией 10 млн домохозяйств, — сказал он. — Мы должны продлить эксплуатацию пяти АЭС еще на пять лет, чтобы у нас было достаточно времени для реализации целей в области зеленой энергетики».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее высказывался против продления срока эксплуатации АЭС.
Германия решила отказаться от атомной энергетики в 2011 году, это стало реакцией на катастрофу на японской АЭС «Фукусима».
1 января 2022 года от сети были отключены три из последних шести АЭС в ФРГ. Сейчас на территории страны остаются три электростанции подобного типа: в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Их предполагается отключить по истечении 2022 года.
Изначально предполагалось, что Германия во время энергетического перехода будет использовать больше газа из России. Ускорить достижение независимости от экспорта ресурсов из РФ было решено после начала военной спецоперации на Украине.