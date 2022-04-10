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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство профинансирует производство препарата «МИР-19»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса «МИР-19», сообщается на сайте кабмина.

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Источник: © РИА Новости

«На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса “МИР-19”, будет направлено 387 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделят государственному научному центру «Институт иммунологии», который является разработчиком лекарства, и пойдут также на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Уточняется, что технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.

Подчеркивается, что препарат «МИР-19» был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая «Дельту» и «Омикрон».

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