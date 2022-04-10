Названы самые молодые миллиардеры мира

. Самым богатым оказался 28-летний Гэри Ван, сооснователь и технический директор криптобиржи FTX, с состоянием $5,9 млрд.
Второе место занял наследник одной из крупнейших в мире компаний по добыче лосося Salmar ASA 28-летний Густав Магнар Витзе. Forbes оценил его состояние в $4,5 млрд.
Среди миллиардеров младше 30 лет семь человек достигли всего сами, ещё пятеро оказались наследниками состояний. Самым молодым богачом с состоянием в $2,4 млрд стал 19-летний совладелец ведущей аптечной сети Германии Кевин Давид Леманн, который получил свою долю от отца. Леманн занимает третье место в этом рейтинге.
Четверо миллиардеров, сколотивших состояние с нуля, попали в Forbes впервые. Среди них 27-летний Райан Бреслоу с активами на $2 млрд, который ушёл из Стэнфорда, чтобы запустить платёжный стартап Bolt, позволяющий быстро проводить платежи. А также 25-летний Педро Франчески и 26-летний Энрике Дубуграс, которые создали финтех-стартап по выпуску кредитных карт Brex.
Второй год подряд в рейтинг попадают основатели приложения для доставки еды DoorDash 29-летние Стэнли Тану и Энди Фану. Их состояние оценивается в $1,2 млрд и $1,1 млрд соответственно.
Всего молодые богачи владеют активами на $25,8 млрд, но составляют менее половины процента от 2668 миллиардеров, которые вошли в рейтинг журнала в этом году.
В феврале стало известно, что с начала 2022 года суммарный капитал российских богачей уменьшился на $32 млрд. После начала военной операции РФ на территории Украины российские миллиардеры за сутки потеряли почти $40 млрд.