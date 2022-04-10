Резервный фонд увеличат на 273 млрд рублей для стабильности экономики

Основную часть средств — 271,6 млрд руб. — составят полученные в I квартале 2022 г. дополнительные нефтегазовые доходы.
«Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утверждёнными президентом в начале марта», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что такие полномочия позволяют «быстро и гибко» реагировать на изменение ситуации в экономике.
В прошлом году средства из резервного фонда были направлены в том числе на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет и мероприятий по борьбе с коронавирусом, напомнил кабмин.
В 2022 г. средства из резервного фонда выделили в том числе на предоставление льготных займов промышленникам (20 млрд руб.), меры поддержки IT-отрасли (21,5 млрд руб.), поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций (более 39 млрд руб.) и выплаты беженцам из Донбасса.
Резервный фонд предназначен для «финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», напомнили в правительстве.