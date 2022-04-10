Силуанов заявил о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу

«Российская Федерация как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, как это происходило раньше, то есть в тех валютах, по которым мы и осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах. С чем мы столкнулись? Валютные счета Минфина заморожены, золотовалютные резервы ЦБ заморожены», — сказал министр.
Силуанов отметил, что Россия до последнего даже в этих условиях проводила расчеты в долларах перед своими обязательствами.
Министр финансов рассказал, почему Западу так важно, чтобы было произнесено слово «дефолт». По его словам, дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, поэтому Запад будет всеми силами стараться реализовать это, чтобы ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране.
Он также подчеркнул, что со стороны Запада странно говорить о нарушении контрактных обязательств Россией при переводе валюты платежей за газ на рубли.
«Все контрактные обязательства с их стороны нарушаются по другим нашим поставкам на экспорт — по нефти, углю. Поставки прерываются, замораживаются золотовалютные резервы и валютные счета. Почему-то это у них считается нормальными действиями, а когда мы просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях за газ, они объявляют это нарушением контрактных обязательств. Двойная мораль, двойные стандарты», — подчеркнул Силуанов.
Он отметил, что эта ситуация четко показывает настоящее лицо западной демократии и западных правовых систем.