ЦБ понизил ключевую ставку, проценты по кредитам и вкладам начали опускаться

Ключевая ставка снижается с 11 апреля. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, подчеркнули в Банке России. «Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — перечисляют в ЦБ. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и ЦБ, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски, считают в регуляторе.
Поскольку снижение ключевой ставки было внеплановым, то заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться уровень ключевой ставки, состоится по графику. Оно запланировано на 29 апреля, по его итогам Банк России назовет и новые макроэкономические прогнозы, где будет отражена уже новая реальность.
По мнению аналитиков Райффайзенбанка, ЦБ решил не дожидаться регулярного заседания для того, чтобы начать смягчение денежно-кредитной политики по двум причинам. Первая: повышенный уровень ключевой ставки доказал свою эффективность в борьбе с оттоком средств населения из банковской системы и уже сделал все, что мог. Вторая: вероятно, данные по динамике экономики, имеющиеся в распоряжении ЦБ, указывают на значительные риски для экономической активности, тогда как ситуация с инфляцией начинает немного улучшаться.
Как только успокоился ажиотажный спрос на ряд потребительских товаров, сразу же начал замедляться и общий уровень инфляции.
Дальнейшее снижение ставки, в первую очередь, будет призвано смягчить шок для экономики, тогда как инфляция и курс рубля стали гораздо менее чувствительны к изменениям ключевой ставки, считают аналитики Райффайзенбанка. «В то же время динамика инфляции будет, как мы полагаем, одним из определяющих факторов для траектории ключевой ставки (при высокой инфляции низкая ставка дестимулирует сбережения и подрывает доверие к рублю со стороны населения)», — отмечают они.
По их мнению, текущее замедление недельного роста цен — результат затухания ажиотажного потребительского спроса и заметного укрепления курса рубля. Реальных причин для столь резкого удорожания товаров пока было не так много (ретейл в основном менял цены на товарные запасы, приобретенные по докризисным ценам), однако они могут возникнуть в будущем (когда, например, появится дефицит по ряду товарных позиций). Впрочем, не стоит забывать о существенном дезинфляционном факторе — просадке реальных располагаемых доходов населения.
Снижение ставок по вновь открываемым банковским вкладам обязательно продолжится в ближайшее время.
В итоге инфляция в перспективе будет складываться как результат комбинации этих двух сильных, но разнонаправленных факторов.
Определить, какой из них перевесит, пока крайне трудно. «В этой связи траектория смягчения политики ЦБ, на наш взгляд, не предопределена заранее — ее скорость будет определяться характером изменения инфляции», — считают аналитики.
Вслед за ключевой ставкой всегда начинают двигаться и банковские ставки. Так, крупнейший банк страны — Сбербанк — де-факто задающий тренды для всего сектора, объявил, что с 10 апреля снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%, сообщили в банке. Сбербанк также снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам на небольшие суммы, указали в банке. Очевидно, что схожим образом вскоре поступят со ставками по кредитам и другие банки.
20 процентов и более составляли средние ставки по рублевым вкладам в начале марта. Сейчас максимальная ставка, например, в Сбербанке уже 16% годовых.
Ставки по депозитам в банках начали снижаться уже некоторое время назад, говорит управляющий директор, главный стратег АТОН Александр Кудрин. Их банки оперативно повысили зачастую более чем до 20% годовых по рублевым вкладам в конце февраля — начале марта на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ, в том числе, чтобы вернуть деньги граждан обратно в систему и запастись ликвидностью. С учетом того, что ликвидность в финансовой системе практически вернулась к норме, процесс снижения ставок скорее всего продолжится, прогнозирует Кудрин.
Как следует из данных на сайте Сбербанка, с 10 апреля банк также понизил и ставки по вкладам. Теперь максимальная ставка по депозитам в Сбербанке составляет не 19, а 16% годовых.
Снижение процентных ставок в экономике позитивно для компаний в более долгосрочной перспективе, так как уменьшает стоимость обслуживания долга. «Кроме того, вложения в акции становятся привлекательней по сравнению с облигациями по соотношению доходность/риск, поскольку доходности долговых бумаг снижаются, двигаясь в сторону будущих процентных ставок в экономике», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
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